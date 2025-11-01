Κατάλογος Εταιρειών
Η μέση συνολική αποζημίωση Λειτουργίες Εξυπηρέτησης Πελατών στην Tata Consultancy Services κυμαίνεται από ₹815K έως ₹1.16M ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Tata Consultancy Services. Τελευταία ενημέρωση: 11/1/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

₹934K - ₹1.09M
India
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
₹815K₹934K₹1.09M₹1.16M
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

Χρονοδιάγραμμα Κατοχύρωσης

25%

ΕΤΟΣ 1

25%

ΕΤΟΣ 2

25%

ΕΤΟΣ 3

25%

ΕΤΟΣ 4

Στην Tata Consultancy Services, τα Χορηγήσεις μετοχών/συμμετοχικού κεφαλαίου υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών:

  • 25% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 4th-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)



Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Λειτουργίες Εξυπηρέτησης Πελατών στην Tata Consultancy Services φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή ₹1,162,184. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Tata Consultancy Services για τον ρόλο Λειτουργίες Εξυπηρέτησης Πελατών είναι ₹814,522.

