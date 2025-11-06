Tata Consultancy Services Επιχειρηματικός Αναλυτής Μισθοί στη Greater Toronto Area

Η αποζημίωση Επιχειρηματικός Αναλυτής in Greater Toronto Area στην Tata Consultancy Services κυμαίνεται από CA$92K ανά year για C2 έως CA$114K ανά year για C3B. Το διάμεσο yearιο πακέτο αποζημίωσης in Greater Toronto Area ανέρχεται σε CA$96.4K. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Tata Consultancy Services. Τελευταία ενημέρωση: 11/6/2025

Όνομα Επιπέδου Σύνολο Βασικός Μετοχές (/yr) Μπόνους C1 Assistant Analyst CA$ -- CA$ -- CA$ -- CA$ -- C2 Analyst CA$92K CA$89.4K CA$0 CA$2.5K C3A Assistant Consultant CA$102K CA$101K CA$0 CA$1.7K C3B Associate Consultant CA$114K CA$114K CA$0 CA$0 Προβολή 2 Περισσότερων Επιπέδων

Τελευταίες Υποβολές Μισθών

Χρονοδιάγραμμα Κατοχύρωσης Κύριο 25 % ΕΤΟΣ 1 25 % ΕΤΟΣ 2 25 % ΕΤΟΣ 3 25 % ΕΤΟΣ 4 Στην Tata Consultancy Services, τα Χορηγήσεις μετοχών/συμμετοχικού κεφαλαίου υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών: 25 % κατοχυρώνεται στο 1st - ΕΤΟΣ ( 25.00 % ετησίως )

25 % κατοχυρώνεται στο 2nd - ΕΤΟΣ ( 2.08 % μηνιαία )

25 % κατοχυρώνεται στο 3rd - ΕΤΟΣ ( 2.08 % μηνιαία )

25 % κατοχυρώνεται στο 4th - ΕΤΟΣ ( 2.08 % μηνιαία )

Ποιο είναι το πρόγραμμα κατοχύρωσης στη Tata Consultancy Services ?

