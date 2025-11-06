Κατάλογος Εταιρειών
Tata Consultancy Services Επιχειρηματικός Αναλυτής Μισθοί στη Greater Bengaluru

Η αποζημίωση Επιχειρηματικός Αναλυτής in Greater Bengaluru στην Tata Consultancy Services κυμαίνεται από ₹1.18M ανά year για C2 έως ₹2.03M ανά year για C3B. Το διάμεσο yearιο πακέτο αποζημίωσης in Greater Bengaluru ανέρχεται σε ₹1.18M. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Tata Consultancy Services. Τελευταία ενημέρωση: 11/6/2025

Μέσος Όρος Αποζημίωση Κατά Επίπεδο
Προσθήκη Αποζ.Σύγκριση Επιπέδων
Όνομα Επιπέδου
Σύνολο
Βασικός
Μετοχές
Μπόνους
C1
Assistant Analyst
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
C2
Analyst
₹1.18M
₹1.18M
₹0
₹0
C3A
Assistant Consultant
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
C3B
Associate Consultant
₹2.03M
₹2.03M
₹0
₹0
Τελευταίες Υποβολές Μισθών
Χρονοδιάγραμμα Κατοχύρωσης

25%

ΕΤΟΣ 1

25%

ΕΤΟΣ 2

25%

ΕΤΟΣ 3

25%

ΕΤΟΣ 4

Στην Tata Consultancy Services, τα Χορηγήσεις μετοχών/συμμετοχικού κεφαλαίου υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών:

  • 25% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 4th-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)



Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Επιχειρηματικός Αναλυτής στην Tata Consultancy Services in Greater Bengaluru φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή ₹2,347,547. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Tata Consultancy Services για τον ρόλο Επιχειρηματικός Αναλυτής in Greater Bengaluru είναι ₹1,173,711.

Άλλοι Πόροι