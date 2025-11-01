Κατάλογος Εταιρειών
Η μέση συνολική αποζημίωση Επιχειρηματικές Λειτουργίες στην Tata Consultancy Services κυμαίνεται από SGD 94.6K έως SGD 134K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Tata Consultancy Services. Τελευταία ενημέρωση: 11/1/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

SGD 107K - SGD 127K
Singapore
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
SGD 94.6KSGD 107KSGD 127KSGD 134K
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

Χρονοδιάγραμμα Κατοχύρωσης

25%

ΕΤΟΣ 1

25%

ΕΤΟΣ 2

25%

ΕΤΟΣ 3

25%

ΕΤΟΣ 4

Στην Tata Consultancy Services, τα Χορηγήσεις μετοχών/συμμετοχικού κεφαλαίου υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών:

  • 25% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 4th-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)



Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Επιχειρηματικές Λειτουργίες στην Tata Consultancy Services φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή SGD 134,344. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Tata Consultancy Services για τον ρόλο Επιχειρηματικές Λειτουργίες είναι SGD 94,625.

Άλλοι Πόροι