Το διάμεσο πακέτο αποζημίωσης Μηχανικός Λογισμικού in Warsaw Metropolitan Area στην Tango ανέρχεται σε PLN 346K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Tango. Τελευταία ενημέρωση: 11/5/2025

Μέσος Μισθός
company icon
Tango
Software Engineer
Warsaw, MZ, Poland
Σύνολο ανά έτος
PLN 346K
Επίπεδο
Senior
Βάση
PLN 308K
Stock (/yr)
PLN 0
Μπόνους
PLN 38K
Έτη στην εταιρεία
3 Έτη
Έτη εμπειρίας
10 Έτη
Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Tango?
Block logo
+PLN 217K
Robinhood logo
+PLN 333K
Stripe logo
+PLN 74.8K
Datadog logo
+PLN 131K
Verily logo
+PLN 82.3K
Τελευταίες Υποβολές Μισθών
Χρονοδιάγραμμα Κατοχύρωσης

25%

ΕΤΟΣ 1

25%

ΕΤΟΣ 2

25%

ΕΤΟΣ 3

25%

ΕΤΟΣ 4

Στην Tango, τα Χορηγήσεις μετοχών/συμμετοχικού κεφαλαίου υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών:

  • 25% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 4th-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)



Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Μηχανικός Λογισμικού στην Tango in Warsaw Metropolitan Area φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή PLN 464,180. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Tango για τον ρόλο Μηχανικός Λογισμικού in Warsaw Metropolitan Area είναι PLN 314,108.

