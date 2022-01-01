Κατάλογος Εταιρειών
Tango Μισθοί

Ο μισθός της Tango κυμαίνεται από $42,210 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Σχεδιαστής Προϊόντος στο χαμηλό άκρο έως $92,852 για έναν Διαχειριστής Προϊόντος στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Tango. Τελευταία ενημέρωση: 10/12/2025

Μηχανικός Λογισμικού
Median $86.4K
Αναλυτής Δεδομένων
$66.1K
Επιστήμονας Δεδομένων
$51.7K

Λειτουργίες Μάρκετινγκ
$90.1K
Σχεδιαστής Προϊόντος
$42.2K
Διαχειριστής Προϊόντος
$92.9K
Λείπει ο τίτλος σας;

Αναζητήστε όλους τους μισθούς στη σελίδα αποδοχών ή προσθέστε τον μισθό σας για να βοηθήσετε να ξεκλειδώσει η σελίδα.


Χρονοδιάγραμμα Κατοχύρωσης

25%

ΕΤΟΣ 1

25%

ΕΤΟΣ 2

25%

ΕΤΟΣ 3

25%

ΕΤΟΣ 4

Στην Tango, τα Χορηγήσεις μετοχών/συμμετοχικού κεφαλαίου υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών:

  • 25% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 4th-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην Tango είναι Διαχειριστής Προϊόντος at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $92,852. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Tango είναι $76,265.

