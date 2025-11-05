Κατάλογος Εταιρειών
Taco Bell
  • Greater Los Angeles Area

Taco Bell Διευθυντής Προϊόντος Μισθοί στη Greater Los Angeles Area

Η μέση συνολική αποζημίωση Διευθυντής Προϊόντος in Greater Los Angeles Area στην Taco Bell κυμαίνεται από $125K έως $182K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Taco Bell. Τελευταία ενημέρωση: 11/5/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

$143K - $163K
United States
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
$125K$143K$163K$182K
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Διευθυντής Προϊόντος στην Taco Bell in Greater Los Angeles Area φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή $181,720. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Taco Bell για τον ρόλο Διευθυντής Προϊόντος in Greater Los Angeles Area είναι $124,740.

