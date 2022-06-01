Symphony Technology Group Μισθοί

Ο μισθός της Symphony Technology Group κυμαίνεται από $39,513 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Μηχανικός Λογισμικού στο χαμηλό άκρο έως $54,879 για έναν Διευθυντής Προϊόντος στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Symphony Technology Group . Τελευταία ενημέρωση: 11/30/2025