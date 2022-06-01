Symphony Technology Group Μισθοί

Κατάλογος Εταιρειών
Ο μισθός της Symphony Technology Group κυμαίνεται από $39,513 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Μηχανικός Λογισμικού στο χαμηλό άκρο έως $54,879 για έναν Διευθυντής Προϊόντος στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Symphony Technology Group. Τελευταία ενημέρωση: 11/30/2025

Μηχανικός Λογισμικού
Median $39.5K
Διευθυντής Προϊόντος
$54.9K
Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην Symphony Technology Group είναι Διευθυντής Προϊόντος at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $54,879. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Symphony Technology Group είναι $47,196.

