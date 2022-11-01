Κατάλογος Εταιρειών
Syfe
Εργάζεστε εδώ; Διεκδικήστε την Εταιρεία σας

Syfe Μισθοί

Το εύρος μισθών της Syfe κυμαίνεται από $35,914 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για Μηχανικός Λογισμικού στο χαμηλότερο άκρο έως $79,744 για Σχεδιαστής Προϊόντος στο υψηλότερο άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από νυν και πρώην υπαλλήλους της Syfe. Τελευταία ενημέρωση: 8/20/2025

$160K

Πληρωθείτε, Μην Εξαπατηθείτε

Έχουμε διαπραγματευτεί χιλιάδες προσφορές και επιτυγχάνουμε τακτικά αυξήσεις $30K+ (μερικές φορές $300K+).Διαπραγματευτείτε τον μισθό σας ή το βιογραφικό σας να αναθεωρηθεί από τους πραγματικούς ειδικούς - recruiters που το κάνουν καθημερινά.

Μηχανικός Λογισμικού
Median $35.9K
Σχεδιαστής Προϊόντος
$79.7K
Διαχειριστής Έργου
$52.9K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Λείπει ο τίτλος σας;

Αναζητήστε όλους τους μισθούς στην σελίδα αποζημίωσης ή προσθέστε τον μισθό σας για να βοηθήσετε στο ξεκλείδωμα της σελίδας.


Συχνές Ερωτήσεις

Kõrgeima palgaga roll Syfe on Σχεδιαστής Προϊόντος at the Common Range Average level aastase kogukompensatsiooniga $79,744. See sisaldab põhipalka, samuti võimalikke aktsiate kompensatsioone ja boonuseid.
Syfe mediaan aastane kogukompensatsioon on $52,925.

Προτεινόμενες Θέσεις

    Δεν βρέθηκαν προτεινόμενες θέσεις για την Syfe

Σχετικές Εταιρείες

  • Coinbase
  • Uber
  • Snap
  • Apple
  • Databricks
  • Δείτε όλες τις εταιρείες ➜

Άλλοι Πόροι