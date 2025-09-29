Κατάλογος Εταιρειών
  • Μισθοί
  • Μηχανικός Λογισμικού

  • Όλοι οι Μισθοί Μηχανικός Λογισμικού

Sycamore Partners Μηχανικός Λογισμικού Μισθοί

Το διάμεσο πακέτο αποζημίωσης Μηχανικός Λογισμικού in United States στην Sycamore Partners ανέρχεται σε $136K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Sycamore Partners. Τελευταία ενημέρωση: 9/29/2025

Μέσος Μισθός
company icon
Sycamore Partners
Software Engineer
Charlotte, NC
Σύνολο ανά έτος
$136K
Επίπεδο
L5
Βάση
$136K
Stock (/yr)
$0
Μπόνους
$0
Έτη στην εταιρεία
6 Έτη
Έτη εμπειρίας
14 Έτη
Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Sycamore Partners?

$160K

Τελευταίες Υποβολές Μισθών
ΠροσθήκηΠροσθήκη ΑμοιβήςΠροσθήκη Αμοιβής

Εταιρεία

Τοποθεσία | Ημερομηνία

Όνομα Βαθμίδας

Ετικέτα

Έτη Εμπειρίας

Σύνολο / Στην Εταιρεία

Συνολική Αποζημίωση

Βάση | Μετοχές (έτ) | Μπόνους
Δεν βρέθηκαν μισθοί
Μισθοί Πρακτικής Άσκησης

Συχνές Ερωτήσεις

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Μηχανικός Λογισμικού na Sycamore Partners in United States é uma remuneração total anual de $145,000. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Sycamore Partners para a função de Μηχανικός Λογισμικού in United States é $136,000.

