Sycamore Partners
Sycamore Partners Μισθοί

Το εύρος μισθών της Sycamore Partners κυμαίνεται από $30,576 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για Εξυπηρέτηση Πελατών στο χαμηλότερο άκρο έως $145,725 για Μηχανικός Λογισμικού στο υψηλότερο άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από νυν και πρώην υπαλλήλους της Sycamore Partners. Τελευταία ενημέρωση: 8/20/2025

$160K

Επιχειρησιακές Λειτουργίες
$55.9K
Επιχειρησιακός Αναλυτής
$105K
Εξυπηρέτηση Πελατών
$30.6K

Αναλυτής Δεδομένων
$111K
Μηχανικός Λογισμικού
$146K
Λείπει ο τίτλος σας;

Αναζητήστε όλους τους μισθούς στην σελίδα αποζημίωσης ή προσθέστε τον μισθό σας για να βοηθήσετε στο ξεκλείδωμα της σελίδας.


Συχνές Ερωτήσεις

Ο ρόλος με την υψηλότερη πληρωμή που αναφέρθηκε στην Sycamore Partners είναι ο Μηχανικός Λογισμικού at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αποζημίωση $145,725. Αυτό περιλαμβάνει τον βασικό μισθό, καθώς και τυχόν πιθανή αποζημίωση σε μετοχές και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αποζημίωση που αναφέρθηκε στην Sycamore Partners είναι $104,860.

Άλλοι Πόροι