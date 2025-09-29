Κατάλογος Εταιρειών
Swvl
Swvl Διαχειριστής Προϊόντος Μισθοί

Η μέση συνολική αποζημίωση Διαχειριστής Προϊόντος in United Arab Emirates στην Swvl κυμαίνεται από AED 330K έως AED 461K ανά year. Τελευταία ενημέρωση: 9/29/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

AED 358K - AED 433K
United Arab Emirates
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
AED 330KAED 358KAED 433KAED 461K
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

AED 588K

Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Swvl?

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Διαχειριστής Προϊόντος στην Swvl in United Arab Emirates φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή AED 461,051. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Swvl για τον ρόλο Διαχειριστής Προϊόντος in United Arab Emirates είναι AED 329,890.

Άλλοι Πόροι