Swvl Μισθοί

Ο ρόλος με την υψηλότερη πληρωμή που αναφέρθηκε στην Swvl είναι ο Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αποζημίωση $138,153. Αυτό περιλαμβάνει τον βασικό μισθό, καθώς και τυχόν πιθανή αποζημίωση σε μετοχές και μπόνους.