Κατάλογος Εταιρειών
Swvl
Swvl Μισθοί

Το εύρος μισθών της Swvl κυμαίνεται από $6,139 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για Λογιστής στο χαμηλότερο άκρο έως $138,153 για Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού στο υψηλότερο άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από νυν και πρώην υπαλλήλους της Swvl. Τελευταία ενημέρωση: 8/20/2025

$160K

Λογιστής
$6.1K
Διευθυντής Προϊόντος
$108K
Διαχειριστής Έργου
$12.1K

Μηχανικός Λογισμικού
$19.3K
Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού
$138K
Συχνές Ερωτήσεις

Ο ρόλος με την υψηλότερη πληρωμή που αναφέρθηκε στην Swvl είναι ο Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αποζημίωση $138,153. Αυτό περιλαμβάνει τον βασικό μισθό, καθώς και τυχόν πιθανή αποζημίωση σε μετοχές και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αποζημίωση που αναφέρθηκε στην Swvl είναι $19,296.

