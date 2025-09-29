Η μέση συνολική αποζημίωση Διαχειριστής Προϊόντος in Canada στην SWTCH Energy κυμαίνεται από CA$109K έως CA$149K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της SWTCH Energy. Τελευταία ενημέρωση: 9/29/2025
Μέση Συνολική Αποζημίωση
Προσκαλέστε τους φίλους σας και την κοινότητά σας να προσθέσουν μισθούς ανώνυμα σε λιγότερο από 60 δευτερόλεπτα. Περισσότερα δεδομένα σημαίνουν καλύτερες πληροφορίες για αναζητούντες εργασία όπως εσείς και την κοινότητά μας!