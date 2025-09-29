Κατάλογος Εταιρειών
SWORD Health
SWORD Health Μηχανικός Λογισμικού Μισθοί

Το διάμεσο πακέτο αποζημίωσης Μηχανικός Λογισμικού in Portugal στην SWORD Health ανέρχεται σε €34.6K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της SWORD Health. Τελευταία ενημέρωση: 9/29/2025

Μέσος Μισθός
company icon
SWORD Health
Software Engineer
Porto, PO, Portugal
Σύνολο ανά έτος
€34.6K
Επίπεδο
L2
Βάση
€34.6K
Stock (/yr)
€0
Μπόνους
€0
Έτη στην εταιρεία
2-4 Έτη
Έτη εμπειρίας
5-10 Έτη
Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη SWORD Health?

€160K

Πληρωθείτε Δίκαια, Μη Σας Εκμεταλλεύονται

Τελευταίες Υποβολές Μισθών
Συχνές Ερωτήσεις

The highest paying salary package reported for a Μηχανικός Λογισμικού at SWORD Health in Portugal sits at a yearly total compensation of €84,939. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at SWORD Health for the Μηχανικός Λογισμικού role in Portugal is €46,098.

