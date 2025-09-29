Κατάλογος Εταιρειών
SWORD Health
SWORD Health Διαχειριστής Προϊόντος Μισθοί

Η μέση συνολική αποζημίωση Διαχειριστής Προϊόντος in United States στην SWORD Health κυμαίνεται από $136K έως $190K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της SWORD Health. Τελευταία ενημέρωση: 9/29/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

$147K - $171K
United States
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
$136K$147K$171K$190K
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

$160K

Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη SWORD Health?

Συχνές Ερωτήσεις

The highest paying salary package reported for a Διαχειριστής Προϊόντος at SWORD Health in United States sits at a yearly total compensation of $190,400. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at SWORD Health for the Διαχειριστής Προϊόντος role in United States is $136,000.

