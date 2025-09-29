Κατάλογος Εταιρειών
SWORD Health
SWORD Health Διευθυντής Επιστήμης Δεδομένων Μισθοί

Η μέση συνολική αποζημίωση Διευθυντής Επιστήμης Δεδομένων in Portugal στην SWORD Health κυμαίνεται από €37.1K έως €52.9K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της SWORD Health. Τελευταία ενημέρωση: 9/29/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

€42.5K - €49.8K
Portugal
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
€37.1K€42.5K€49.8K€52.9K
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

Συχνές Ερωτήσεις

The highest paying salary package reported for a Διευθυντής Επιστήμης Δεδομένων at SWORD Health in Portugal sits at a yearly total compensation of €52,933. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at SWORD Health for the Διευθυντής Επιστήμης Δεδομένων role in Portugal is €37,099.

