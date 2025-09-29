Κατάλογος Εταιρειών
Η μέση συνολική αποζημίωση Διαχειριστής Έργων in United Arab Emirates στην SwissBorg κυμαίνεται από AED 347K έως AED 494K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της SwissBorg. Τελευταία ενημέρωση: 9/29/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

AED 393K - AED 448K
United Arab Emirates
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
AED 347KAED 393KAED 448KAED 494K
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

AED 588K

Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη SwissBorg?

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Διαχειριστής Έργων στην SwissBorg in United Arab Emirates φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή AED 493,943. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην SwissBorg για τον ρόλο Διαχειριστής Έργων in United Arab Emirates είναι AED 347,434.

