Swiss Re
Swiss Re Επιχειρηματικός Κεφαλαιούχος Μισθοί

Η μέση συνολική αποζημίωση Επιχειρηματικός Κεφαλαιούχος in India στην Swiss Re κυμαίνεται από ₹3.4M έως ₹4.66M ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Swiss Re. Τελευταία ενημέρωση: 9/29/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

₹3.69M - ₹4.37M
India
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
₹3.4M₹3.69M₹4.37M₹4.66M
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

₹13.94M

Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Swiss Re?

Συχνές Ερωτήσεις

The highest paying salary package reported for a Επιχειρηματικός Κεφαλαιούχος at Swiss Re in India sits at a yearly total compensation of ₹4,657,844. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Swiss Re for the Επιχειρηματικός Κεφαλαιούχος role in India is ₹3,402,252.

