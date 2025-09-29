Κατάλογος Εταιρειών
Swiss Re
Swiss Re Ασφαλιστικός Αξιολογητής Μισθοί

Η μέση συνολική αποζημίωση Ασφαλιστικός Αξιολογητής in India στην Swiss Re κυμαίνεται από ₹4.51M έως ₹6.15M ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Swiss Re. Τελευταία ενημέρωση: 9/29/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

₹4.83M - ₹5.83M
India
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
₹4.51M₹4.83M₹5.83M₹6.15M
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

₹13.94M

Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Swiss Re?

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Ασφαλιστικός Αξιολογητής στην Swiss Re in India φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή ₹6,152,550. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Swiss Re για τον ρόλο Ασφαλιστικός Αξιολογητής in India είναι ₹4,508,334.

