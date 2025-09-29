Κατάλογος Εταιρειών
Swiss Re Διαχειριστής Τεχνικών Προγραμμάτων Μισθοί

Η μέση συνολική αποζημίωση Διαχειριστής Τεχνικών Προγραμμάτων in United Kingdom στην Swiss Re κυμαίνεται από £93.9K έως £131K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Swiss Re. Τελευταία ενημέρωση: 9/29/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

£101K - £119K
United Kingdom
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
£93.9K£101K£119K£131K
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Swiss Re?

Συχνές Ερωτήσεις

