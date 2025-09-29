Κατάλογος Εταιρειών
Swiss Re
Swiss Re Cybersecurity Analyst Μισθοί

Το διάμεσο πακέτο αποζημίωσης Cybersecurity Analyst στην Swiss Re ανέρχεται σε CHF 147K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Swiss Re. Τελευταία ενημέρωση: 9/29/2025

Μέσος Μισθός
company icon
Swiss Re
Cybersecurity Analyst
Zurich, ZH, Switzerland
Σύνολο ανά έτος
CHF 147K
Επίπεδο
L3
Βάση
CHF 132K
Stock (/yr)
CHF 0
Μπόνους
CHF 14.3K
Έτη στην εταιρεία
4 Έτη
Έτη εμπειρίας
8 Έτη
Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Swiss Re?

CHF 134K

Τελευταίες Υποβολές Μισθών
Εταιρεία

Τοποθεσία | Ημερομηνία

Όνομα Βαθμίδας

Ετικέτα

Έτη Εμπειρίας

Σύνολο / Στην Εταιρεία

Συνολική Αποζημίωση

Βάση | Μετοχές (έτ) | Μπόνους
Δεν βρέθηκαν μισθοί
Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για jobFamilies.Cybersecurity Analyst στην Swiss Re φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή CHF 176,288. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Swiss Re για τον ρόλο jobFamilies.Cybersecurity Analyst είναι CHF 149,108.

