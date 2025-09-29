Κατάλογος Εταιρειών
Swiss Re
Swiss Re Διαχειριστής Προγραμμάτων Μισθοί

Η μέση συνολική αποζημίωση Διαχειριστής Προγραμμάτων in Switzerland στην Swiss Re κυμαίνεται από CHF 147K έως CHF 205K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Swiss Re. Τελευταία ενημέρωση: 9/29/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

CHF 158K - CHF 186K
Switzerland
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
CHF 147KCHF 158KCHF 186KCHF 205K
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

CHF 134K

Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Swiss Re?

Συχνές Ερωτήσεις

The highest paying salary package reported for a Διαχειριστής Προγραμμάτων at Swiss Re in Switzerland sits at a yearly total compensation of CHF 205,003. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Swiss Re for the Διαχειριστής Προγραμμάτων role in Switzerland is CHF 147,182.

Άλλοι Πόροι