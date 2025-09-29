Κατάλογος Εταιρειών
Swiss Re
  • Μισθοί
  • Επιχειρησιακός Αναλυτής

  • Όλοι οι Μισθοί Επιχειρησιακός Αναλυτής

Swiss Re Επιχειρησιακός Αναλυτής Μισθοί

Το διάμεσο πακέτο αποζημίωσης Επιχειρησιακός Αναλυτής in Switzerland στην Swiss Re ανέρχεται σε CHF 124K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Swiss Re. Τελευταία ενημέρωση: 9/29/2025

Μέσος Μισθός
company icon
Swiss Re
Senior Business Analyst
Zurich, ZH, Switzerland
Σύνολο ανά έτος
CHF 124K
Επίπεδο
Senior
Βάση
CHF 107K
Stock (/yr)
CHF 0
Μπόνους
CHF 16.8K
Έτη στην εταιρεία
8 Έτη
Έτη εμπειρίας
11 Έτη
Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Swiss Re?

CHF 134K

Τελευταίες Υποβολές Μισθών
Συχνές Ερωτήσεις

The highest paying salary package reported for a Επιχειρησιακός Αναλυτής at Swiss Re in Switzerland sits at a yearly total compensation of CHF 142,219. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Swiss Re for the Επιχειρησιακός Αναλυτής role in Switzerland is CHF 124,110.

