Το διάμεσο πακέτο αποζημίωσης Αναλογιστής in United States στην Swiss Re ανέρχεται σε $157K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Swiss Re. Τελευταία ενημέρωση: 9/29/2025

Μέσος Μισθός
company icon
Swiss Re
Actuary
hidden
Σύνολο ανά έτος
$157K
Επίπεδο
AVP
Βάση
$139K
Stock (/yr)
$0
Μπόνους
$18K
Έτη στην εταιρεία
2-4 Έτη
Έτη εμπειρίας
2-4 Έτη
Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Swiss Re?

$160K

Τελευταίες Υποβολές Μισθών
Εταιρεία

Τοποθεσία | Ημερομηνία

Όνομα Βαθμίδας

Ετικέτα

Έτη Εμπειρίας

Σύνολο / Στην Εταιρεία

Συνολική Αποζημίωση

Βάση | Μετοχές (έτ) | Μπόνους
Δεν βρέθηκαν μισθοί
Συμβάλλετε

Συχνές Ερωτήσεις

Swiss Re in United StatesΑναλογιστής职位的最高薪酬套餐为年度总薪酬$295,000。
Swiss Re in United StatesΑναλογιστής职位的年度总薪酬中位数为$159,000。

