Η μέση συνολική αποζημίωση Μηχανικός Λογισμικού in Switzerland στην Swiss America Trading κυμαίνεται από CHF 119K έως CHF 163K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Swiss America Trading. Τελευταία ενημέρωση: 9/29/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

CHF 129K - CHF 153K
Switzerland
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
CHF 119KCHF 129KCHF 153KCHF 163K
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

CHF 134K

Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Swiss America Trading?

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Μηχανικός Λογισμικού στην Swiss America Trading in Switzerland φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή CHF 163,164. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Swiss America Trading για τον ρόλο Μηχανικός Λογισμικού in Switzerland είναι CHF 119,181.

