  • Μισθοί
  • Διαχειριστής Τεχνικών Προγραμμάτων

  • Όλοι οι Μισθοί Διαχειριστής Τεχνικών Προγραμμάτων

Swiggy Διαχειριστής Τεχνικών Προγραμμάτων Μισθοί

Η αποζημίωση Διαχειριστής Τεχνικών Προγραμμάτων in India στην Swiggy ανέρχεται σε ₹60.1K ανά year για L8. Το διάμεσο yearιο πακέτο αποζημίωσης in India ανέρχεται σε ₹61.7K. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Swiggy. Τελευταία ενημέρωση: 9/29/2025

Μέσος Όρος Αποζημίωση Κατά Επίπεδο
Προσθήκη Αποζ.Σύγκριση Επιπέδων
Όνομα Επιπέδου
Σύνολο
Βασικός
Μετοχές
Μπόνους
L6
TPM I
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L7
TPM II
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L8
TPM III
₹60.1K
₹46.2K
₹11.5K
₹2.4K
L9
TPM IV
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Τελευταίες Υποβολές Μισθών
Εταιρεία

Τοποθεσία | Ημερομηνία

Όνομα Βαθμίδας

Ετικέτα

Έτη Εμπειρίας

Σύνολο / Στην Εταιρεία

Συνολική Αποζημίωση

Βάση | Μετοχές (έτ) | Μπόνους
Δεν βρέθηκαν μισθοί
Χρονοδιάγραμμα Κατοχύρωσης

25%

ΕΤΟΣ 1

25%

ΕΤΟΣ 2

25%

ΕΤΟΣ 3

25%

ΕΤΟΣ 4

Τύπος Μετοχών
Options

Στην Swiggy, τα Options υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών:

  • 25% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 4th-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

Συχνές Ερωτήσεις

The highest paying salary package reported for a Διαχειριστής Τεχνικών Προγραμμάτων at Swiggy in India sits at a yearly total compensation of ₹180,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Swiggy for the Διαχειριστής Τεχνικών Προγραμμάτων role in India is ₹69,239.

