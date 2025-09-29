Swiggy Διαχειριστής Τεχνικών Προγραμμάτων Μισθοί

Η αποζημίωση Διαχειριστής Τεχνικών Προγραμμάτων in India στην Swiggy ανέρχεται σε ₹60.1K ανά year για L8. Το διάμεσο yearιο πακέτο αποζημίωσης in India ανέρχεται σε ₹61.7K. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Swiggy. Τελευταία ενημέρωση: 9/29/2025

Μέσος Όρος Αποζημίωση Κατά Επίπεδο Προσθήκη Αποζ. Σύγκριση Επιπέδων

Όνομα Επιπέδου Σύνολο Βασικός Μετοχές (/yr) Μπόνους L6 TPM I ₹ -- ₹ -- ₹ -- ₹ -- L7 TPM II ₹ -- ₹ -- ₹ -- ₹ -- L8 TPM III ₹60.1K ₹46.2K ₹11.5K ₹2.4K L9 TPM IV ₹ -- ₹ -- ₹ -- ₹ -- Προβολή 2 Περισσότερων Επιπέδων

Τελευταίες Υποβολές Μισθών

Χρονοδιάγραμμα Κατοχύρωσης Κύριο Εναλλακτικό 1 25 % ΕΤΟΣ 1 25 % ΕΤΟΣ 2 25 % ΕΤΟΣ 3 25 % ΕΤΟΣ 4 Τύπος Μετοχών Options Στην Swiggy, τα Options υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών: 25 % κατοχυρώνεται στο 1st - ΕΤΟΣ ( 25.00 % ετησίως )

25 % κατοχυρώνεται στο 2nd - ΕΤΟΣ ( 2.08 % μηνιαία )

25 % κατοχυρώνεται στο 3rd - ΕΤΟΣ ( 2.08 % μηνιαία )

Ποιο είναι το πρόγραμμα κατοχύρωσης στη Swiggy ?

