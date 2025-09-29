Κατάλογος Εταιρειών
Η μέση συνολική αποζημίωση Μάρκετινγκ in India στην Swiggy κυμαίνεται από ₹50.2K έως ₹70.3K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Swiggy. Τελευταία ενημέρωση: 9/29/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

₹54.3K - ₹63.2K
India
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
₹50.2K₹54.3K₹63.2K₹70.3K
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

Χρονοδιάγραμμα Κατοχύρωσης

25%

ΕΤΟΣ 1

25%

ΕΤΟΣ 2

25%

ΕΤΟΣ 3

25%

ΕΤΟΣ 4

Τύπος Μετοχών
Options

Στην Swiggy, τα Options υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών:

  • 25% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 4th-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Μάρκετινγκ στην Swiggy in India φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή ₹70,270. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Swiggy για τον ρόλο Μάρκετινγκ in India είναι ₹50,193.

Άλλοι Πόροι