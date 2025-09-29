Κατάλογος Εταιρειών
Swiggy
Swiggy Information Technologist (IT) Μισθοί

Η μέση συνολική αποζημίωση Information Technologist (IT) στην Swiggy κυμαίνεται από ₹228K έως ₹325K ανά year.

Μέση Συνολική Αποζημίωση

₹259K - ₹294K
India
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
₹228K₹259K₹294K₹325K
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

₹160K

Χρονοδιάγραμμα Κατοχύρωσης

25%

ΕΤΟΣ 1

25%

ΕΤΟΣ 2

25%

ΕΤΟΣ 3

25%

ΕΤΟΣ 4

Τύπος Μετοχών
Options

Στην Swiggy, τα Options υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών:

  • 25% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 4th-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

Συχνές Ερωτήσεις

The highest paying salary package reported for a jobFamilies.Information Technologist (IT) at Swiggy sits at a yearly total compensation of ₹324,538. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Swiggy for the jobFamilies.Information Technologist (IT) role is ₹228,277.

