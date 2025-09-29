Κατάλογος Εταιρειών
Η μέση συνολική αποζημίωση Σύμβουλος Διοίκησης in Hong Kong (SAR) στην SWIFT κυμαίνεται από HK$466K έως HK$665K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της SWIFT. Τελευταία ενημέρωση: 9/29/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

HK$534K - HK$625K
Hong Kong (SAR)
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
HK$466KHK$534KHK$625KHK$665K
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

HK$1.25M

Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη SWIFT?

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Σύμβουλος Διοίκησης στην SWIFT in Hong Kong (SAR) φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή HKHK$5,173,808. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην SWIFT για τον ρόλο Σύμβουλος Διοίκησης in Hong Kong (SAR) είναι HKHK$3,626,085.

Άλλοι Πόροι