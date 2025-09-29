Κατάλογος Εταιρειών

Swell Energy Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού Μισθοί

Η μέση συνολική αποζημίωση Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού in Canada στην Swell Energy κυμαίνεται από CA$214K έως CA$298K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Swell Energy. Τελευταία ενημέρωση: 9/29/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

CA$229K - CA$270K
Canada
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
CA$214KCA$229KCA$270KCA$298K
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

CA$226K

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού στην Swell Energy in Canada φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή CA$297,999. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Swell Energy για τον ρόλο Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού in Canada είναι CA$213,948.

