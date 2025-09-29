Κατάλογος Εταιρειών
Swell Energy
Swell Energy Επιστήμονας Δεδομένων Μισθοί

Η μέση συνολική αποζημίωση Επιστήμονας Δεδομένων in United States στην Swell Energy κυμαίνεται από $134K έως $187K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Swell Energy. Τελευταία ενημέρωση: 9/29/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

$144K - $170K
United States
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
$134K$144K$170K$187K
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

$160K

Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Swell Energy?

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Επιστήμονας Δεδομένων στην Swell Energy in United States φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή $187,200. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Swell Energy για τον ρόλο Επιστήμονας Δεδομένων in United States είναι $134,400.

