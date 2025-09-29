Κατάλογος Εταιρειών
SweetRush Διαχειριστής Προϊόντος Μισθοί

Η μέση συνολική αποζημίωση Διαχειριστής Προϊόντος in Costa Rica στην SweetRush κυμαίνεται από CRC 13.9M έως CRC 19.43M ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της SweetRush. Τελευταία ενημέρωση: 9/29/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

CRC 15.07M - CRC 18.25M
Costa Rica
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
CRC 13.9MCRC 15.07MCRC 18.25MCRC 19.43M
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

CRC 79.75M

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Διαχειριστής Προϊόντος στην SweetRush in Costa Rica φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή CRC 19,426,184. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην SweetRush για τον ρόλο Διαχειριστής Προϊόντος in Costa Rica είναι CRC 13,899,770.

