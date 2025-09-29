Κατάλογος Εταιρειών
sweetgreen
Εργάζεστε Εδώ; Διεκδικήστε την Εταιρεία σας
    Levels FYI Logo
  • Μισθοί
  • Επιχειρησιακός Αναλυτής

  • Όλοι οι Μισθοί Επιχειρησιακός Αναλυτής

sweetgreen Επιχειρησιακός Αναλυτής Μισθοί

Η μέση συνολική αποζημίωση Επιχειρησιακός Αναλυτής in United States στην sweetgreen κυμαίνεται από $136K έως $198K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της sweetgreen. Τελευταία ενημέρωση: 9/29/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

$156K - $178K
United States
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
$136K$156K$178K$198K
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

Χρειαζόμαστε μόνο 3 ακόμη Επιχειρησιακός Αναλυτής υποβολές στην sweetgreen για να ξεκλειδώσουμε!

Προσκαλέστε τους φίλους σας και την κοινότητά σας να προσθέσουν μισθούς ανώνυμα σε λιγότερο από 60 δευτερόλεπτα. Περισσότερα δεδομένα σημαίνουν καλύτερες πληροφορίες για αναζητούντες εργασία όπως εσείς και την κοινότητά μας!

💰 Προβολή Όλων Μισθοί

💪 Συνεισφέρετε Ο Μισθός Σας

$160K

Πληρωθείτε Δίκαια, Μη Σας Εκμεταλλεύονται

Έχουμε διαπραγματευτεί χιλιάδες προσφορές και τακτικά επιτυγχάνουμε αυξήσεις 30.000$+ (μερικές φορές 300.000$+). Διαπραγματευτείτε τον μισθό σας ή το βιογραφικό σας από τους πραγματικούς ειδικούς - στελέχη προσλήψεων που το κάνουν καθημερινά.


Συμβάλλετε
Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη sweetgreen?

Λάβετε Επαληθευμένους Μισθούς στο Email σας

Εγγραφείτε για επαληθευμένες Επιχειρησιακός Αναλυτής προσφορές.Θα λαμβάνετε την ανάλυση των στοιχείων αποδοχών μέσω email. Μάθετε Περισσότερα

Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από το reCAPTCHA και την Πολιτική Απορρήτου και Όρους Χρήσης της Google.

Συχνές Ερωτήσεις

sweetgreen in United States में Επιχειρησιακός Αναλυτής के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज $198,240 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
sweetgreen में Επιχειρησιακός Αναλυτής भूमिका in United States के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $136,080 है।

Προτεινόμενες Θέσεις

    Δεν βρέθηκαν προτεινόμενες θέσεις για την sweetgreen

Σχετικές Εταιρείες

  • Expedia
  • Grubhub
  • TrueCar
  • Olo
  • McDonald's
  • Δείτε όλες τις εταιρείες ➜

Άλλοι Πόροι