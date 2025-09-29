Κατάλογος Εταιρειών
Swarovski
Swarovski Διαχειριστής Προϊόντος Μισθοί

Η μέση συνολική αποζημίωση Διαχειριστής Προϊόντος in Switzerland στην Swarovski κυμαίνεται από CHF 93.5K έως CHF 128K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Swarovski. Τελευταία ενημέρωση: 9/29/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

CHF 101K - CHF 120K
Switzerland
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
CHF 93.5KCHF 101KCHF 120KCHF 128K
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

CHF 134K

Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Swarovski?

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Διαχειριστής Προϊόντος στην Swarovski in Switzerland φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή CHF 128,005. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Swarovski για τον ρόλο Διαχειριστής Προϊόντος in Switzerland είναι CHF 93,500.

