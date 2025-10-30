Κατάλογος Εταιρειών
SuperAnnotate
Εργάζεστε Εδώ; Διεκδικήστε την Εταιρεία σας
    Levels FYI Logo
  • Μισθοί
  • Μηχανικός Λογισμικού

  • Όλοι οι Μισθοί Μηχανικός Λογισμικού

SuperAnnotate Μηχανικός Λογισμικού Μισθοί

Η μέση συνολική αποζημίωση Μηχανικός Λογισμικού in Armenia στην SuperAnnotate κυμαίνεται από AMD 16.75M έως AMD 23.45M ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της SuperAnnotate . Τελευταία ενημέρωση: 10/30/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

AMD 18.13M - AMD 21.09M
Armenia
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
AMD 16.75MAMD 18.13MAMD 21.09MAMD 23.45M
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

Χρειαζόμαστε μόνο 3 ακόμη Μηχανικός Λογισμικού υποβολές στην SuperAnnotate για να ξεκλειδώσουμε!

Προσκαλέστε τους φίλους σας και την κοινότητά σας να προσθέσουν μισθούς ανώνυμα σε λιγότερο από 60 δευτερόλεπτα. Περισσότερα δεδομένα σημαίνουν καλύτερες πληροφορίες για αναζητούντες εργασία όπως εσείς και την κοινότητά μας!

💰 Προβολή Όλων Μισθοί

💪 Συνεισφέρετε Ο Μισθός Σας

Block logo
+AMD 22.4M
Robinhood logo
+AMD 34.38M
Stripe logo
+AMD 7.73M
Datadog logo
+AMD 13.52M
Verily logo
+AMD 8.5M
Don't get lowballed

Συμβάλλετε
Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη SuperAnnotate ?

Λάβετε Επαληθευμένους Μισθούς στο Email σας

Εγγραφείτε για επαληθευμένες Μηχανικός Λογισμικού προσφορές.Θα λαμβάνετε την ανάλυση των στοιχείων αποδοχών μέσω email. Μάθετε Περισσότερα

Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από το reCAPTCHA και την Πολιτική Απορρήτου και Όρους Χρήσης της Google.

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Μηχανικός Λογισμικού στην SuperAnnotate in Armenia φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή AMD 23,450,603. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην SuperAnnotate για τον ρόλο Μηχανικός Λογισμικού in Armenia είναι AMD 16,750,430.

Προτεινόμενες Θέσεις

    Δεν βρέθηκαν προτεινόμενες θέσεις για την SuperAnnotate

Σχετικές Εταιρείες

  • Roblox
  • Lyft
  • Tesla
  • Flipkart
  • Airbnb
  • Δείτε όλες τις εταιρείες ➜

Άλλοι Πόροι