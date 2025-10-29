Κατάλογος Εταιρειών
Η μέση συνολική αποζημίωση Διευθυντής Έργων in India στην Suntec Web Services κυμαίνεται από ₹850K έως ₹1.21M ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Suntec Web Services. Τελευταία ενημέρωση: 10/29/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

₹975K - ₹1.14M
India
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
₹850K₹975K₹1.14M₹1.21M
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Διευθυντής Έργων στην Suntec Web Services in India φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή ₹1,213,024. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Suntec Web Services για τον ρόλο Διευθυντής Έργων in India είναι ₹850,153.

Άλλοι Πόροι