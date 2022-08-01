StreamNative Μισθοί

Ο μισθός της StreamNative κυμαίνεται από $70,350 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Μάρκετινγκ στο χαμηλό άκρο έως $452,250 για έναν Πωλήσεις στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της StreamNative . Τελευταία ενημέρωση: 10/26/2025