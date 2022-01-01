Κατάλογος Εταιρειών
Strategy by PwC
Εργάζεστε Εδώ; Διεκδικήστε την Εταιρεία σας

Strategy by PwC Μισθοί

Ο μισθός της Strategy by PwC κυμαίνεται από $20,000 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Μηχανικός Λογισμικού στο χαμηλό άκρο έως $333,858 για έναν Σύμβουλος Διοίκησης στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Strategy by PwC. Τελευταία ενημέρωση: 10/26/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Σύμβουλος Διοίκησης
Consultant $256K
Senior Consultant $211K
Associate $111K
Senior Associate $217K
Principal $334K
Λογιστής
$77.6K
Επιχειρησιακός Αναλυτής
$65.6K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

69 10
69 10
Επιστήμονας Δεδομένων
$22.2K
Σχεδιαστής Προϊόντος
$118K
Διαχειριστής Προϊόντος
$60.5K
Διαχειριστής Έργων
$216K
Μηχανικός Λογισμικού
$20K
Αρχιτέκτονας Λύσεων
$91.8K
Επιχειρηματικός Κεφαλαιούχος
$254K
Λείπει ο τίτλος σας;

Αναζητήστε όλους τους μισθούς στη σελίδα αποδοχών ή προσθέστε τον μισθό σας για να βοηθήσετε να ξεκλειδώσει η σελίδα.


Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην Strategy by PwC είναι Σύμβουλος Διοίκησης at the Principal level με ετήσια συνολική αμοιβή $333,858. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Strategy by PwC είναι $114,397.

Προτεινόμενες Θέσεις

    Δεν βρέθηκαν προτεινόμενες θέσεις για την Strategy by PwC

Σχετικές Εταιρείες

  • G-Research
  • OakNorth
  • Transact
  • CFGI
  • Control Risks
  • Δείτε όλες τις εταιρείες ➜

Άλλοι Πόροι