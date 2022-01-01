Strategy by PwC Μισθοί

Ο μισθός της Strategy by PwC κυμαίνεται από $20,000 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Μηχανικός Λογισμικού στο χαμηλό άκρο έως $333,858 για έναν Σύμβουλος Διοίκησης στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Strategy by PwC . Τελευταία ενημέρωση: 10/26/2025