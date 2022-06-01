Κατάλογος Εταιρειών
Strategic Education
Strategic Education Μισθοί

Ο μισθός της Strategic Education κυμαίνεται από $52,260 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Διοικητικός Βοηθός στο χαμηλό άκρο έως $180,900 για έναν Διευθυντής Επιστήμης Δεδομένων στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Strategic Education. Τελευταία ενημέρωση: 10/26/2025

Διαχειριστής Προϊόντος
Median $137K
Διοικητικός Βοηθός
$52.3K
Διευθυντής Επιστήμης Δεδομένων
$181K

Σχεδιαστής Προϊόντος
$73.6K
Μηχανικός Λογισμικού
$58.5K
Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην Strategic Education είναι Διευθυντής Επιστήμης Δεδομένων at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $180,900. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Strategic Education είναι $73,630.

