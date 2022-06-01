Strategic Education Μισθοί

Ο μισθός της Strategic Education κυμαίνεται από $52,260 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Διοικητικός Βοηθός στο χαμηλό άκρο έως $180,900 για έναν Διευθυντής Επιστήμης Δεδομένων στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Strategic Education . Τελευταία ενημέρωση: 10/26/2025