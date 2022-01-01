Κατάλογος Εταιρειών
Stratasys
Stratasys Μισθοί

Το εύρος μισθών της Stratasys κυμαίνεται από $54,270 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για Μηχανολόγος Μηχανικός στο χαμηλότερο άκρο έως $224,661 για Διευθυντής Προϊόντος στο υψηλότερο άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από νυν και πρώην υπαλλήλους της Stratasys. Τελευταία ενημέρωση: 8/23/2025

$160K

Μηχανικός Λογισμικού
Median $81.5K
Αναλυτής Δεδομένων
$64.7K
Μηχανολόγος Μηχανικός
$54.3K

Σχεδιαστής Προϊόντος
$132K
Διευθυντής Προϊόντος
$225K
Τεχνικός Διευθυντής Προγράμματος
$201K
Συχνές Ερωτήσεις

Ο ρόλος με την υψηλότερη πληρωμή που αναφέρθηκε στην Stratasys είναι ο Διευθυντής Προϊόντος at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αποζημίωση $224,661. Αυτό περιλαμβάνει τον βασικό μισθό, καθώς και τυχόν πιθανή αποζημίωση σε μετοχές και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αποζημίωση που αναφέρθηκε στην Stratasys είναι $106,584.

