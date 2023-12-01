Κατάλογος Εταιρειών
Strapi
Strapi Μισθοί

Το εύρος μισθών της Strapi κυμαίνεται από $47,923 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για Διευθυντής Προϊόντος στο χαμηλότερο άκρο έως $80,685 για Μηχανικός Λογισμικού στο υψηλότερο άκρο.

$160K

Διευθυντής Προϊόντος
$47.9K
Μηχανικός Λογισμικού
$80.7K
Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού
$63.7K

Συχνές Ερωτήσεις

Άλλοι Πόροι