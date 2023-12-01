Strapi Μισθοί

Το εύρος μισθών της Strapi κυμαίνεται από $47,923 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για Διευθυντής Προϊόντος στο χαμηλότερο άκρο έως $80,685 για Μηχανικός Λογισμικού στο υψηλότερο άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από νυν και πρώην υπαλλήλους της Strapi . Τελευταία ενημέρωση: 8/23/2025