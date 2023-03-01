Straive Μισθοί

Κατάλογος Εταιρειών
Το εύρος μισθών της Straive κυμαίνεται από $3,354 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για Διοικητικός Βοηθός στο χαμηλότερο άκρο έως $61,519 για Διευθυντής Προϊόντος στο υψηλότερο άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από νυν και πρώην υπαλλήλους της Straive. Τελευταία ενημέρωση: 8/23/2025

$160K

Διοικητικός Βοηθός
$3.4K
Κειμενογράφος
$5K
Επιστήμονας Δεδομένων
$12K

Διευθυντής Προϊόντος
$61.5K
Μηχανικός Λογισμικού
$7.3K
Αρχιτέκτονας Λύσεων
$46.8K
Συχνές Ερωτήσεις

The highest paying role reported at Straive is Διευθυντής Προϊόντος at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $61,519. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Straive is $9,612.

Άλλοι Πόροι