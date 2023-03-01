Straive Μισθοί

Το εύρος μισθών της Straive κυμαίνεται από $3,354 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για Διοικητικός Βοηθός στο χαμηλότερο άκρο έως $61,519 για Διευθυντής Προϊόντος στο υψηλότερο άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από νυν και πρώην υπαλλήλους της Straive . Τελευταία ενημέρωση: 8/23/2025