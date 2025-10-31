Κατάλογος Εταιρειών
Stradigi AI
Stradigi AI Σχεδιαστής Προϊόντος Μισθοί

Η μέση συνολική αποζημίωση Σχεδιαστής Προϊόντος in Canada στην Stradigi AI κυμαίνεται από CA$110K έως CA$153K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Stradigi AI. Τελευταία ενημέρωση: 10/31/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

CA$119K - CA$144K
Canada
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
CA$110KCA$119KCA$144KCA$153K
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Stradigi AI?

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Σχεδιαστής Προϊόντος στην Stradigi AI in Canada φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή CA$153,068. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Stradigi AI για τον ρόλο Σχεδιαστής Προϊόντος in Canada είναι CA$109,523.

Άλλοι Πόροι