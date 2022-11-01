Κατάλογος Εταιρειών
Stout
Stout Μισθοί

Ο μισθός της Stout κυμαίνεται από $55,162 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Σύμβουλος Διοίκησης στο χαμηλό άκρο έως $130,650 για έναν Επενδυτικός Τραπεζίτης στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Stout. Τελευταία ενημέρωση: 10/26/2025

Επιχειρησιακός Αναλυτής
$68.7K
Επενδυτικός Τραπεζίτης
$131K
Σύμβουλος Διοίκησης
$55.2K

Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην Stout είναι Επενδυτικός Τραπεζίτης at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $130,650. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Stout είναι $68,655.

