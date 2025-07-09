Storyblok Μισθοί

Ο μισθός της Storyblok κυμαίνεται από $35,539 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Ανθρώπινοι Πόροι στο χαμηλό άκρο έως $149,250 για έναν Μηχανικός Λογισμικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Storyblok . Τελευταία ενημέρωση: 10/26/2025