Storyblocks
Storyblocks Μισθοί

Ο μισθός της Storyblocks κυμαίνεται από $145,000 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Μηχανικός Λογισμικού στο χαμηλό άκρο έως $216,791 για έναν Επιστήμονας Δεδομένων στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Storyblocks. Τελευταία ενημέρωση: 10/15/2025

Μηχανικός Λογισμικού
Median $145K
Διευθυντής Επιστήμης Δεδομένων
$215K
Επιστήμονας Δεδομένων
$217K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Σχεδιαστής Προϊόντος
$161K
Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην Storyblocks είναι Επιστήμονας Δεδομένων at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $216,791. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Storyblocks είναι $187,882.

