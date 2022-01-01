Storyblocks Μισθοί

Ο μισθός της Storyblocks κυμαίνεται από $145,000 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Μηχανικός Λογισμικού στο χαμηλό άκρο έως $216,791 για έναν Επιστήμονας Δεδομένων στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Storyblocks . Τελευταία ενημέρωση: 10/15/2025