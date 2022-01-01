STORD Μισθοί

Ο μισθός της STORD κυμαίνεται από $134,325 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Διαχειριστής Τεχνικών Προγραμμάτων στο χαμηλό άκρο έως $271,350 για έναν Αρχηγός Επιτελείου στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της STORD . Τελευταία ενημέρωση: 10/26/2025