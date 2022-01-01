Κατάλογος Εταιρειών
STORD Μισθοί

Ο μισθός της STORD κυμαίνεται από $134,325 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Διαχειριστής Τεχνικών Προγραμμάτων στο χαμηλό άκρο έως $271,350 για έναν Αρχηγός Επιτελείου στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της STORD. Τελευταία ενημέρωση: 10/26/2025

Μηχανικός Λογισμικού
Median $167K

Μηχανικός Λογισμικού Full-Stack

Αρχηγός Επιτελείου
$271K
Επιστήμονας Δεδομένων
$164K

Διαχειριστής Προϊόντος
$202K
Διαχειριστής Τεχνικών Προγραμμάτων
$134K
Χρονοδιάγραμμα Κατοχύρωσης

25%

ΕΤΟΣ 1

25%

ΕΤΟΣ 2

25%

ΕΤΟΣ 3

25%

ΕΤΟΣ 4

Στην STORD, τα Χορηγήσεις μετοχών/συμμετοχικού κεφαλαίου υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών:

  • 25% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 4th-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην STORD είναι Αρχηγός Επιτελείου at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $271,350. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην STORD είναι $167,000.

