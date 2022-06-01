Κατάλογος Εταιρειών
StoneX Group
StoneX Group Μισθοί

Ο μισθός της StoneX Group κυμαίνεται από $29,711 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Επιστήμονας Δεδομένων στο χαμηλό άκρο έως $208,950 για έναν Λειτουργίες Μάρκετινγκ στο υψηλό άκρο.

Μηχανικός Λογισμικού
Median $142K

Μηχανικός Λογισμικού Full-Stack

Λογιστής
$52.3K
Επιχειρησιακός Αναλυτής
$41.6K

Επιστήμονας Δεδομένων
$29.7K
Λειτουργίες Μάρκετινγκ
$209K
Σχεδιαστής Προϊόντος
$58.3K
Διαχειριστής Προϊόντος
$206K
Πωλήσεις
$139K
Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού
$196K
Αρχιτέκτονας Λύσεων
$119K
Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην StoneX Group είναι Λειτουργίες Μάρκετινγκ at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $208,950. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην StoneX Group είναι $128,972.

Άλλοι Πόροι