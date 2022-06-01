StoneX Group Μισθοί

Ο μισθός της StoneX Group κυμαίνεται από $29,711 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Επιστήμονας Δεδομένων στο χαμηλό άκρο έως $208,950 για έναν Λειτουργίες Μάρκετινγκ στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της StoneX Group . Τελευταία ενημέρωση: 10/26/2025