Stoneridge Μισθοί

Ο μισθός της Stoneridge κυμαίνεται από $8,955 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Σχεδιαστής Προϊόντος στο χαμηλό άκρο έως $66,317 για έναν Μηχανολόγος Μηχανικός στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Stoneridge . Τελευταία ενημέρωση: 10/25/2025