Stoneridge Μισθοί

Ο μισθός της Stoneridge κυμαίνεται από $8,955 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Σχεδιαστής Προϊόντος στο χαμηλό άκρο έως $66,317 για έναν Μηχανολόγος Μηχανικός στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Stoneridge. Τελευταία ενημέρωση: 10/25/2025

Μηχανικός Λογισμικού
Median $29.4K
Μηχανολόγος Μηχανικός
$66.3K
Σχεδιαστής Προϊόντος
$9K

Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην Stoneridge είναι Μηχανολόγος Μηχανικός at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $66,317. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Stoneridge είναι $29,428.

